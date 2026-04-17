Те са въстаници, четници, спасители. Изпълняват опасни мисии, хвърлят се в боя, повеждат след себе си десетки хора. И са жени. В навечерието на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание в „Темата на NOVA” журналистът Деница Суруджийска и операторите Росен Илиев и Бисер Милков разказват невероятните истории на три героини от освободителните борби.
Една от тях е таен куриер на Васил Левски и участник в няколко войни, а друга става единствената жена в Хвърковатата чета на Георги Бенковски. Третата героиня успява да спаси живота на стотици хора с мисия, белязана от златния пръстен на знатен паша. Оказва се, че част от свидетелствата за тези подвизи вече са обвити в легенди и мистерии, а други до днес остават живи в документи, снимки и спомени. Очаквайте вълнуващи разкази и истории, останали в сянката на свободата. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.
Гледайте „В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA“ на 18 април, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.Редактор: Райна Аврамова
