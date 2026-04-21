Емблематичният филмов канал KINO NOVA, част от портфолиото на Нова Броудкастинг Груп, представи своята изцяло нова бранд идентичност, вдъхновена от същността на киното и улавяща магията на седмото изкуство през езика на светлината и движението. Новият визуален облик вече получи първото си престижно признание – номинация за европейските GEMA Awards 2026 в категория „Design: In-House Idents”. Те са едни от най-авторитетните отличия за маркетинг в сферата на развлекателната индустрия и оценяват визията, креативността и въздействието на кампаниите, които превръщат зрителите във фенове.

Повече за идеите и процеса по създаването на концепцията разказа заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс за manager.bg. Тя стои в основната на идейното развитие на проекта, разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев.

Какво се крие зад идеята за трансформация на филмовия канал KINO NOVA?

KINO NOVA е силна платформа за качествени филмови заглавия. Промяната във визуалната идентичност има за цел да утвърди позицията на канала, който не просто излъчва филми, а създава споделен свят за истинско кино преживяване – свят, в който зрителите се срещат със своите любими истории, откриват и споделят нови вълнуващи моменти.

В процеса са включени специално произведени лупи за заснемане на кадрите. Как решихте да заложите на този подход?

Видеата са вдъхновени от емблематични сцени от филмите: „Шоуто на Труман“, „Животът на Пи“ и „Американски прелести“. Желанието ни беше да направим реверанс към любими филми и моменти, които завинаги ще помним. Идеята за инсталацията от лупи е на режисьора Георги Манов (Clamer Production Studio), вдъхновена от характера на канал и от новата визуалната идентичност. Композицията от лещи елегантно улавя същността на KINO NOVA: портал към вълнуващите емоции. Умен синхрон между форма и функция. Чрез акцентиране върху светлинните отблясъци и мекия фокус. Все неща, присъщи на филмопроизводството — инсталацията прави абстрактната идея осезаема и завладяваща.

По какъв начин визуалната метафора променя диалога със зрителя и усещането за канала?

Тя създава усещане за интимност и съпричастност. Зрителят не наблюдава от разстояние, а сякаш надниква през обектива заедно с авторите. Диалогът става двупосочен — каналът не само предава емоции, а ги улавя заедно с публиката. Минималистичната графика на канала не е случайна — тя функционира като невидима рамка. Вместо да привлича внимание върху себе си, тя отстъпва, за да не прекъсва зрителското преживяване. Това решение засилва метафората на обектива: както добрият обектив не оставя следи върху изображението, а само го предава, така и графичната идентичност служи на съдържанието, без да го засенчва.

Как минималистичната естетика и играта със светлината помагат за изграждане на общност и споделено преживяване?

Когато графичната идентичност е сдържана и ненатрапчива, тя престава да бъде "гласа" на канала и се превръща в тихо пространство, което зрителите сами запълват със своите емоции. Минимализмът създава общ визуален речник, който не разделя аудиторията по вкусове — той е достатъчно универсален, за да бъде приет от всички, и достатъчно семпъл, за да не отвлича вниманието от това, което наистина обединява хората: споделените вълнуващи моменти. В този смисъл, минимализмът функционира като неутрална сцена, на която общността може да се събира без визуален шум. Той казва: "Тук не аз съм важният, а това, което преживяваме заедно." Когато инсталацията от лупи изобразява обектива, а светлината играе върху него, зрителят получава усещането, че и той е част от камерата. В този момент границата между "този, който създава" и "този, който гледа" се размива. Общността започва да се възприема не като аудитория, а като съучастник в улавянето на вълнуващите моменти. Каналът се превръща от медия в място, на което хората идват не само заради съдържанието, но и заради споделеността.

Редактор: Боряна Димитрова