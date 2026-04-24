Media Play – водещото събитие, посветено на аудиовизуалното съдържание и развлекателната индустрия в България – се завръща в столицата за своето четвърто издание. В периода 27–29 май 2026 г. София отново ще бъде домакин на форум, който събира на едно място ключови фигури от индустрията – създатели на съдържание, продуценти, дистрибутори и професионалисти от България, Балканите, региона на Централна и Източна Европа и отвъд.

След силното международно участие през 2025 г., изданието през 2026 г. надгражда постигнатото, като разширява още повече своя обхват и програма, с акцент върху актуалните тенденции в развлекателната индустрия, филмовото и телевизионното производство, дистрибуцията, копродукциите и новите модели на финансиране.

Събитието се утвърждава като ключова платформа за индустрията – място, където идеи се превръщат в партньорства, а професионалисти се срещат, обменят опит и създават нови възможности. Media Play 2026 ще предложи богата и многостранна програма, обединена в няколко основни формата, които отразяват ключовите процеси и тенденции в индустрията.

В рамките на мастъркласовете и професионалното развитие участниците ще имат възможност да се включат в специализирани обучения, насочени към създатели на съдържание, продуценти и млади професионалисти. Сред акцентите са мастъркласът на MIDPOINT Institute „Как се създава телевизионен сериал“ с György Baráthy, както и сесия, посветена на изкуството на pitching-а, водена от Агата Берман.

Програмата включва и специалната селекция Success Stories, която представя успешни проекти от региона на Централна и Източна Европа – от документални формати в жанровете биография и пътуване до оригинални телевизионни концепции и филмови продукции.

Особено място заемат pitching сесиите, които събират на едно място създатели, продуценти, купувачи на съдържание и инвеститори. В рамките им ще бъдат представени нови проекти в категориите телевизионни сериали и документални продукции, както и отличени формати от Heart of Europe TV Festival & Forum 2025.

Фокус върху актуалните процеси в индустрията поставят и дискусиите, и презентациите, които ще разгледат теми като бъдещето на стрийминг платформите и традиционното излъчване, ролята на изкуствения интелект и авторските права, психичното здраве в развлекателния сектор, развитието на подкаст формати и възможностите за международно сътрудничество в региона на ЦИЕ. Очаквайте скоро подробности за почасовия график и лекторите, които ще вземат участие тази година.

Media Play 2026 обещава три дни, пълни с вдъхновение, международни срещи и възможности за стратегически партньорства, събирайки водещи имена от филмовата и телевизионната индустрия и предоставяйки платформа за креативност, обмен на опит и откриване на нови тенденции в развлекателния сектор. Събитието ще се проведе в хотел InterContinental София. Акредитацията и регистрацията вече са отворени на www.mediaplayfestival.tv, а предварителната продажба на билети на преференциални цени ще продължи до края на април.

