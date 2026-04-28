Клубът по финансова грамотност MoneyMinds към 105. СУ „Атанас Далчев“ организира събитието „Образование и умения на бъдещето“ на 28 май 2026 г. от 10 до 14 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство. Очаква се то да събере над 500 ученици от повече от 20 училища, обединени от желанието да направят информиран избор за своето бъдеще. Форумът е изцяло създаден и реализиран от ученици и има за цел да предостави реална перспектива и практическа насоченост за възможностите пред младите хора. Водещ на събитието е актрисата Рая Белева.

Програмата включва четири основни лекции - „Умения на бъдещето“, „Образование на бъдещето“, „Професии на бъдещето“ и „Бъдеще на изкуството“, представени от утвърдени лектори с експертиза в различни бизнес сфери, както и дискусия, посветена на образованието и уменията на бъдещето. Участниците ще имат възможност да се включат в иновативна мисловна игра и в практическа работилница с фокус върху писане на CV, кандидатстване и подготовка за реална работна среда.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Университета за национално и световно стопанство и достъпът до него е напълно безплатен след предварителна регистрация на www.moneyminds.bg .

„Форумът, който организираме не просто ще информира учениците, а ще ги вдъхнови и ще им даде конкретни инструменти за действие. Вярваме, че младите хора вече са готови да поемат активна роля за собственото си развитие“ – коментират Иван Пехливанов и Борислав Бонев, основатели на MoneyMinds и ученици в 12-ти клас в 105. СУ „Атанас Далчев“.

Ученическият клуб MoneyMinds работи върху образователни инициативи, насочени към финансовата грамотност, избор на професия и изграждане на практически умения. Последното събитие на клуба, проведено в края на миналата година и посветено на финансовата грамотност и предприемачеството, събра над 400 ученици и показа силния интерес към подобни инициативи. Този успех мотивира екипа да надгради инициативата и да разшири мащаба ѝ през тази година.

