Много приключения, смях и забавление очакват зрителите с филмите в съботния следобед по NOVA. От 13.00 прасенцето Бейб се впуска в нови приключения в номинираната за “Оскар” комедия “Бейб в града”. Лентата е продължение на култовия филм “Бейб”, базиран по бестселъра на Дик Кинг-Смит. Втората част на историята съдържа повече фантастични и митични елементи, специалните ефекти са забележителни и, както винаги, животните са ужасно забавни. “Бейб в града” отвежда тримата мускетари - Бейб, патока Ферди и госпожа Хогет на пътешествие към големия град. Там те трябва да съберат достатъчно пари, за да спасят фермата си, която са на път да загубят. Дали тримата ще успеят да изпълнят своята трудна мисия?

Киномаратонът продължава с класическата комедия „Тя не ми е по джоба“, режисирана от Джим Фийлд Смит. Комедията ще запознае зрителите на NOVA със стеснителния младок на име Кърк (Джей Баручел), който работи като помощен персонал на летище. Една от малкото цели, които има в живота, е да се събере с бившата си приятелка Марни. Докато приятелите му го наричат „мудел“ (мъж-пудел), Кърк среща умната, сексапилна и чаровна Моли (Алис Ийв), с която започва да излиза. Първоначалното вълнение обаче постепенно започва да се превръща в паника от задълбочаващите се взаимоотношения помежду им. Връзката между младите е поставена под въпрос, ако Кърк продължи да слуша съветите на приятели и роднини., в която участват.

Не пропускайте развръзката в класическите комедии „Бейб в града“ от 13.00 ч. и „Тя не ми е по джоба“ от 15.00 ч. в събота по NOVA

