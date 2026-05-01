Тази вечер предстои един необикновен финал на „Кошмари в кухнята“ сезон 7. Зрителите ще видят как продължава борбата за бъдещето на ресторанта на Стела и Валентин от Плевен. Това е случай, който се превръща в прецедент в историята на предаването. Повече за него разказва самият шеф-готвач Иван Манчев пред стажант-репортера Пламена Димитрова.

За първи път в „Кошмари в кухнята“ шеф Иван Манчев се заема със задачата не просто да ремонтира ресторант, а да го изгради от нулата. Как е взел това решение – разказва самият той.

"Ние вече правим "Кошмари в кухнята" 12 г. и много ни се искаше с екипа да направим така, че да покажем как се прави ресторант от А, тоест да започнем от 0. Искахме да покажем всички стъпки, стратегията, концепцията и всичко останало. Накрая да имаме един прекрасен ресторант", разказва Иван Манчев.



Екипът решава да помогне на Стела и Валентин да осъществят мечтата си за собствен ресторант, но задачата се оказва нелека.

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята”

"Първото нещо, с което се сблъскахме е недоверието към всеки, който е от екипа, за което аз страшно много се ядосах, защото си поканил експерт. Когато си поканил експерт, който може, който знае и който е доказан в тази професия, поне може да го слушаш. Или поне преди да започнеш, да кажеш какво искаш, а не да казваш „аз нищо не разбирам, аз нищо не знам”, допълва шеф готвачът.

Въпреки напрежението, с много разговори шеф Манчев успява да преодолее недоверието на Стела и Валентин.

"С много разговори, с много диалог, с много твърдост от моя страна, защото когато човек влиза в такава комуникация, уважавайки себе си, той трябва да се заяви по правилния начин. Така че това дойде и от мен, че аз се заявих такъв какъвто съм и че по този начин няма да можем да продължим", пояснява водещият на кулинарния формат по NOVA.

В предишния епизод зрителите станаха свидетели на безпрецедентен жест – шеф Манчев инвестира лични средства в кухнята на ресторанта, за да помогне на семейството в новото начинание.

"Тук разликата беше, че хората бяха казали, че имат 15 хил. лв. и аз им казах, че другата част ние ще я дадем… За първи път ние взимаме от участник процент, който той каза, че има да инвестира. Със сигурност бих го направил отново. Със сигурност пак бих инвестирал. Със сигурност пак бих направил така, че този, който го консултираме да получи най-доброто, да вземе най-доброто според неговата експертиза", каза Иван Манчев.

"Когато имаш вече готова и работеща кухня, там вече трябва да подобриш всички процеси... Тоест стигнали сме до някакъв катарзис, трябва да оптимизираме всичко това, което сме видели като грешки… По-лесното е когато започнеш от 0, тоест правиш нов ресторант, нова кухня, нов салон, гостите не са го виждали досега и затова е много важно, като правиш нещо да слушаш", обобщава новото предизвикателство за „Кошмари в кухнята“.

"Последният епизод на сезона завършваме много добре, с много истински финал. Това е финал, който показва какво трябва и какво не трябва да правиш, така че зрителите трябва да го очакват с голямо нетърпение", разкрива шеф готвачът.

Редактор: Райна Аврамова