В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Валери Стоилов от Брезник.

Валери започна своята игра с кутия номер 5. След като отказа първата оферта от 2000 €, с втората смени кутия 5 за кутия 8. Решение, което го раздели с 30 000 €, които се оказаха в кутията, с която излезе. Но все още имаше 50 000 €, които се надяваше да е взел с новата си кутия. Не ги беше разкрил, когато отказа следващите оферти от 1000 €, 1500 € и 1800 €, но за съжаление те не се оказаха в кутия номер 8 и след като ги отстрани, на финала остана с 0,10 € и 1500 €, в двете последни кутии. Реши да приеме предложената от Банкера оферта за 700 €, а в своята кутия откри 1500 €. Решенията на Валери, го доведоха до награда от 700 € и няколко пропуснати възможности за по-голяма печалба, но той си тръгва от „Сделка или не“ без разочарование, играейки до края за голямата печалба.

