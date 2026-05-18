Екипът на „На кафе“ посети град Перник, за да се срещне с победителката от най-мащабната битка за знания – предаването The Floor – Диана Блажева. Бързите реакции, знанията и решителните битки донесоха на търговският директор победата в играта и наградата от 30 хиляди евро.

„Още не мога да проумея какво ми се е случило. Щастлива съм, доволна съм и съм мега изненадана. В никакъв случай не съм си мислила, че ще спечеля. Имах една цел – да направя един дуел и да нямам много пасове. Но играта се разви по невероятен начин. Бях респектирана от другите участници. Не съм имала никакви очаквания. Съответно не съм очаквала и победата от себе си“, сподели Диана Блажева.

Твоята категория „Билки и подправки“ беше много избягвана от останалите участници. Това стратегия ли беше?

Лично аз бях много изненадана, че никой не иска да атакува моята категория. За мен това е обикновена тема, с която всеки се среща в ежедневието. Бях изключително изненадана, че ме отбягваха.

Ти стратег ли си в живота и в играта?

Аз съм мега емоционален човек и реагирам винаги на четвърт оборот. В някакви моменти се появява стратегия, но съм по-скоро импулсивен човек.

Първото ти участие в играта беше чак в девети епизод срещу мъж и в мъжка тема, но ти спечели. Как се почувства?

Бях уверена, защото автомобилите са част от нещата, които харесвам. И смело мога да твърдя, че разбирам. В интерес на истината не очаквах, че ще спечеля битката. Но при опонента ми притеснението изигра лоша шега.

Разкажи ми за финала – две от три без да се очаква третия рунд?

Бях изключително уморена и затова адреналинът ми беше на ниско ниво. Единственото, което трябваше, беше да се концентрирам. Да не чувам и да не гледам какво се случва наоколо.

Успя ли да създадеш приятелства в предаването?

Вероятно е изненада за всички, но в момента чувствам по-голямата част от участниците в шоуто така, сякаш ги познавам цял живот. Те са много интересни хора. Много добронамерени и всеотдайни. Създадохме едни страхотни приятелства, които се надявам да се запазят през годините.

Ти не си се записала сама в предаването, а твои приятели са го направили вместо теб?

Като цяло аз не съм много смела, нито имам много висока оценка за себе си. За кастинга ме записа мой приятел от отбора ми по куиз „Лудите шапкари“. Той ми изпрати формата за кандидатстване. Аз неглижирах като си мислех, че няма кой да избере точно мен. Кастингът за мен мина безобразно – каквото можах, обърках. Въобще не очаквах, че ще ми се обадят, че съм одобрена.

Защо държеше да направим това интервю точно в Перник? Защо е толкова важен за теб този град?

Това е моят роден град и мястото, където съм отгледала детето си. Мястото, където съм създала много приятелства. За мен е изключително важно да покажа на всички колко е прекрасен нашият град. В Перник има едно много здраво куиз общество. Организаторите от Quiz Nights Перник са пионери в тази област. В момента има над 9 града, в които правят куизове. И исках да покажа на цяла България колко прекрасен е нашият град.

Какво би казала на хората, които се чудят дали да си подадат формуляра?

Да не се колебаят и за миг. Да излязат от зоната си на комфорт. Знам, че е трудно. И на мен ми беше трудно. Защото хората ме познават, аз съм със сериозна професия. Казвах си: „Боже Господи, ако се изложа?“. Но ги съветвам да не се колебаят и да предизвикат себе си. Няма нищо страшно, мега забавно е и е страхотно преживяване. Искам да благодаря специално на двама човека в играта. Единият е Андро, който преди нашия двубой ми даде един банан с думите: „Хапни нещо, защото ще припаднеш!‘ И преди финалът с Божидара измъкна от някъде парче шоколад с думите: „Човек, хапни, защото ще те събираме от земята. Другият човек, който много обикнах в предаването, е Христо.

Редактор: Боряна Димитрова