Община Пловдив подкрепя иновативната инициатива, която прави Закона за защита на животните достъпен на един клик разстояние

Второто събитие от националната информационна кампания „Сканирай лапата“ се проведе в центъра на Пловдив с шествие, което привлече вниманието на граждани и институции към отговорното и хуманно отношение към животните. Инициативата е организирана от сдружение Stray Angels и има за цел да наложи първия национален обществен знак – лапа с QR код, чрез който действащото законодателство за защита на животните става леснодостъпно и приложимо в ежедневието.

Шествието стартира на площада пред Централната поща и премина през Главната улица, завършвайки в арт квартал „Капана“. Десетки организатори, доброволци и граждани се включиха в събитието, носейки физически табели с иновативния визуален знак, за да демонстрират как работи на практика.

Как работи „Сканирай лапата“?

При сканиране на QR кода с мобилен телефон, гражданите се пренасочват към специализирана дигитална платформа.

„Знакът отвежда към ясни инструкции как да реагират при животно в беда, как и към кои институции да подадат официален сигнал, какви са реалните законови санкции при нарушения и какво е действащото законодателство“, обясни Искра Георгиева, представител на Stray Angels и инициатор на кампанията. Тя допълни, че платформата включва и интерактивна карта с полезна информация за всички общини в България, като по този начин знакът служи като своеобразен „ориентир за отговорността на гражданите като стопани“.

с

Подкрепа от Община Пловдив и разрастване на инициативата

Община Пловдив вече официално се присъедини към кампанията. Табели със сканируемата лапа вече са поставени в дирекция „Екология“, в шестте районни администрации, на входа на общинското предприятие „Зооветеринарен комплекс“ и до някои от обособените площадки за разхождане на кучета. Предвижда се обхватът да се разшири, като знакът бъде монтиран в близост до още 14 кучешки площадки, в общинския приют, както и в седем ветеринарни клиники на територията на града.

Елеонора Кабакчиева, координатор на инициативата за Пловдив, подчерта важността на кампанията, отбелязвайки, че липсата на информираност много често е основната причина за нехуманно отношение към животните.

ж

Инициативата има амбицията да обхване цялата страна. Валерия Георгиева, представител на фондация Pure Love, която също подкрепя кампанията, сподели, че вече се води активен диалог с редица други общини в България, като към момента една от най-активните сред тях е община Костенец.

Кампанията „Сканирай лапата“ продължава своята мисия да информира обществото и да изгради активна гражданска позиция в защита на четириногите в беда.

NOVA е медиен партньор на кампанията „Сканирай лапата“.

 

Редактор: Боряна Димитрова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking