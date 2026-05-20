Раздадоха наградите „Компания на годината“ 2026
Журналистът и водещ на централните новини на NOVA Николай Дойнов получи награда за висок професионализъм, авторитет и принос към българската журналистика. На наградите „Компания на годината“ той бе отличен с приза „Новинар на годината“ на специална церемония, която се състоя в Joy Station
Ежегодните статуетки се раздават на най-добрите компании в различните индустрии, като дават гласност на постиженията им и фокусират общественото внимание върху иновативните и успешни модели на управление.
През годините награди са получавали и други наши журналисти – Ани Салич, Даниела Тренчева, Мира Иванова, Анна-Мария Конова, както и самата телевизия.
„Тъй като това са награди за „Компания на годината", за бранд на годината – защо да не дадем наградата за компанията, за която работим ние – NOVA. Тя е на пазара още от 1994 година и е много по-стара от много други компании в България. Аз искам, от свое име, да посветя тази награда на всички мои колеги, и не само от нашата телевизия, а на всички колеги новинари в България, които до ден днешен спазват един основен принцип. Това е добрият стар златен принцип на журналистиката – бъди винаги остър със силните на деня, но и равно отдалечен от всички. Никога не заемай страна. Поне когато пишеш, снимаш, говориш пред радио микрофон. Не е лесно да спазваш този принцип в наши дни!", заяви Николай Дойнов.
