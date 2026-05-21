Греди Асса кани публиката на ново визуално пътешествие с изложбата „Въздух, вода, огън и земя“, посветена на четирите природни стихии. Експозицията ще бъде представена във Vivacom Art Hall Оборище 5 и включва 25 нови живописни платна. Официалното откриване ще се състои на 28 май (четвъртък) от 18:30 ч. в салонната зала на галерията и ще продължи до 7 юни 2026 г., с вход свободен.

Изложбата предлага сетивно и интелектуално преживяване, в което живописта се превръща в пространство за диалог, движение и емоция. Чрез наситени цветови пластове и многопластови композиции авторът изследва въздуха, водата, огъня и земята като състояния на човешкото възприятие. Творбите от експозицията могат да бъдат закупени ексклузивно в галерията и само в периода на изложбата (28 май - 7 юни 2026 г.)

„Живописта е приласкаваща, омайваща и отдаваща на зрителя вълнение, което го кара да застане близо до нея, после да се отдалечи. Този своеобразен танц е мълчаливото влюбване в картината. Напред, назад и отново, и отново с блясък в очите“, споделя Греди Асса.

Според художника живописта създава пространство, в което зрителят преминава отвъд видимото и навлиза в сложната амалгама на цветове, форми и преживявания.

„Как един правоъгълник може да пренесе история, събитие, случки и преживявания? Тогава живописта сама позволява да се премине през нейните процепи, над изникващите сложни наслоявания в амалгамата на цветовете. Приключение, което изисква усилие не само на сетивата, но и една задълбоченост на интелекта“, допълва авторът.

За артиста

Греди Асса е роден през 1954 г. в Плевен. В средата на 80-те години е сред основателите на емблематичната авангардна група „Градът“ (1986–1987), заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров. Авторът има повече от 90 самостоятелни изложби в България, Европа, Азия и САЩ. Участвал е в престижни международни форуми, сред които Венецианско биенале, Международното биенале на изкуствата в Пекин и Биеналето на графичните изкуства в Любляна.

Греди Асса е професор в НХА, където ръководи катедра „Мода“, а в периода 2000–2004 г. е заместник-ректор. Между 2010 г. и 2015 г. оглавява НДФ „13 века България“. През 2024 г. е удостоен с Националната награда за живопис „Захарий Зограф“, а през 2026 г. получава званието Доктор хонорис кауза на НХА и признанието Почетен международен гост-професор на Независимия университет на щата Идалго, Мексико.

