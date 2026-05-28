В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Цветанка Василева от Лом.

Цветанка излезе за своята игра с кутия номер 8 и решително отказа първите оферти от 1750 €, 2000 €. Успя да запази кутиите с 20 000 € и 50 000 € и това я изкуши да продължи напред, отхвърляйки и оферта от 1500 €. Когато обаче останаха само три неразкрити кутии с 0,50 €, 750 € и 20 000 € и Банкерът отново предложи сигурна сума от 1500 €, Цветанка прие сделката и продаде кутията си. Разбра, че е взела правилно решение, когато на финала откри в кутия номер 8 сумата от 750 €. Цветанка игра смело срещу Банкера и сключи сделка в точния момент, с което успя да спечели два пъти повече от съдържанието на своята кутия и си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 1500 €.

