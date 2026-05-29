Забавен кино следобед, изпълнени с емоции, смях, забавни ситуации и житейски уроци очаква зрителите с филмовите заглавия в събота в ефира на NOVA. От 13.00 ч. зрителите ще станта свидетели на истинската история на впечатляващ състезателен кон в „Кон мечта“. В лентата млада жена (Тони Колет), живее в малко уелско градче и се опитва да сбъдне невъзможна мечта – да отгледа състезателен кон с помощта на местната общност. Въпреки липсата на опит и финансови възможности, ентусиазмът и упоритостта им превръщат аутсайдера в истинска сензация на хиподрума. Успехът им няма да закъснее и ще се превърне в символ на надеждата. Вдъхновяваща история по действителен случай за надеждата, приятелството и силата на хората да постигнат нещо голямо заедно.

По-късно от 15.15 ч. следва романтичната комедия „Моята супер бивша“, с която зрителите ще се убедят, че да скъсаш с приятелката си често е много трудно, но понякога може да се окаже и доста опасно. Мат Сандърс (Люк Уилсън) вярва, че най-накрая е намерил съвършената жена, красивата Джени Джонсън (Ума Търман), която съвсем случайно е супергероинята – Джи Гърл.

Когато Джени става извънредно ревнива и обсебваща, Мат решава да се разделят... Но как можеш да скъсаш с жена, която може да лети и да прави дупки в стоманата? Джи Гърл използва супер силите си, за да излее своята ярост и гняв върху Мат и неговия романс с колежката му Хана Люис (Ана Фарис).

