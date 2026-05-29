Всички ще бъдат наблюдавани и оплетени в мрежите на мощна конспирация в хитовия екшън-трилър на Стивън Спилбърг и Ди Джей Карузо “Орлово око” тази събота вечер от 22.50 ч. по NOVA. Във филма Шая Лебьоф и Мишел Монахан влизат в ролята на двама непознати – Джери Шоу и Рейчъл Холоман, събрани заедно от телефонните обаждания на тайнствена жена, която никога не са виждали. Заплашвайки живота и семействата им, тя ги излага на все по-големи опасности. Растящият риск превръща двама обикновени хора в най-издирваните бегълци в страната и ги кара да се борят за живота си, докато се опитват да разберат какво наистина се случва.

В този филм Стивън Спилбърг доразвива идеята на Оруел за “Големия брат” и се заиграва с всички страхове на съвременния човек – неприкосновеността на личната му свобода, която е застрашена от политиката на наблюдение на правителствата и мощта на модерните технологии, които позволяват да бъдем незаконно следени. Идеята за сценария идва на Спилбърг преди много години, но я оставя да бъде доразвита в подходящия момент. Първоначално той планира сам да заснеме филма, но четвъртата серия за Индиана Джоунс му отнема много време и той преотстъпва режисьорската позиция на доказалия се в жанра на трилъра Ди Джей Карузо. Карузо пък привлича за главната роля актьора Шая Лебьоф, с когото е работил в лентата “Дистърбия”. Резултатът е зашеметяващ екшън-трилър, белязан от много поврати и динамика, белязан от размаха и драматичността на Спилбърг, допълнени от психологичността на Карузо и актьорската игра на Шая Лебьоф и Мишел Монахан.

