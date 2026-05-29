Гледайте премиерата на криминалния екшън трилър тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA
Тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA зрителите ще станат свидетели на най-големия обир в историята на Ел Ей в хитовия екшън-трилър “Линейката”, създаден от майстора на екшъна Майкъл Бей ("Лоши момчета", "Трансформърс" и "Кръв и пот"). В рамките на един ден из улиците на Лос Анджелис, животът на трима души ще се промени завинаги, но когато си на ръба, се налага да продължиш каквото и да ти коства това.
Ветеранът от войната в Афганистан Уил Шарп (Абдул Матийн II) не може да осигури достатъчно пари за лечението на своята болна съпруга и в отчаянието си се обръща за помощ към единствения човек, когото не бива да търси – доведения си брат Дани ( Джейк Джиленхол, познат ни от "Спайдър-Мен: Далече от дома" и "Обратен гард"). Дани е харизматичен престъпник, който вместо заем, предлага на брат си удар – банков обир за 32 милиона долара. Притиснат от обстоятелствата, на Уил не му остава нищо друго, освен да приеме. Обирът обаче не протича по план и в създалата се сложна ситуация, двамата братя отвличат линейка, в която се намират ранен полицай и парамедикът Кам Томпсън (Ейса Гонсалес). В последвалото лудо бягство Уил и Дани трябва да се справят с преследващите ги служителите на закона, да опазят живота на заложниците си и по някакъв начин да успеят да не се избият един друг.
Колко живота ще струват действията на двамата братя и ще успеят ли да се върнат вкъщи и да получат своя „щастлив край“?
Не пропускайте криминалия екшън-трилър „Линейката", изпълнен с хаос, експлозии, адреналин и невъзможни решения тази събота вечер от 20.00 ч. по NOVA
