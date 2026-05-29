В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Моника Стаменова от София.

Моника започна играта си с кутия номер 17. Тя отказа оферти от 2000 €, 2499 € и 1499 €, но с разкриването на кутиите, големите суми намаляха и в играта останаха само 30 000 €, изкушавайки я да отхвърли и оферта от 1800 €. Рискувайки, се раздели и с тази сума и в последните три кутии останаха 0,01 €, 0,10 € и 2500 €. Въпреки това, тя отказа и предложението на Банкера от 600 €. С последния избор на кутия, откри най-малката сума, а финалът я изправи срещу последното предизвикателство, в което да вземе решение с коя кутия да завърши играта си. С 0,10 € и 2500 €, в последните две кутии, Моника реши да остане с номер 17, но откри в нея монетата. Това не помрачи усмивката ѝ и въпреки че си тръгва от „Сделка или не“ със скромна печалба, Моника опита късмета си до край и не се отказа да вярва в своята кутия.

