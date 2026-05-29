Пловдив се превръща в истинска арена на гладиаторски битки, които ще се състоят утре, 30 май в Античния театър. На място се провежда първия Grand Prix турнир SENSHI 31 Gladiators. Участниците в него са до 70 кг. и освен епични сблъсъци ще има и историческа среща с легендите на кикбокса. В международната бойна галавечер ще се включат световно известни кикбоксьори от 14 държави. NOVA е медиен партньор на събитието и то ще бъде излъчено по DIEMA. Репортерът Благой Бекриев разкрива подробности за предстоящото събитие, директно от залата за тренировки „Колодрум“ в Пловдив, където участниците се подготвят.

В арената в Античния театър ще се включат над 260 бойци и легендарни треньори по бойни изкуства. Преди три месеца във Варна Жулиен Риков стана първият българин, завоювал голямата международна Grand Prix титла на глобалната бойна верига SENSHI и той разкрива какво могат да очакват зрителите от мащабното бойно събитие.

„Една от най-добрите бойни вериги SENSHI ще има турнир утре в Пловдив и обещаваме голямо зрелище. Участниците са 18 и са от 14 държави. Всеки мач е по 3 рунда от по 3 минути. По-интересното е, че ще има Grand Prix турнир, който ще е във всяко едно издание на SENSHI до края на годината. Този турнир ще има елиминации, а не както е обичайно по един мач на галавечер. Победителят в турнира ще изиграе със сигурност 3 битки“, разказва повече за предстоящата галавечер Жулиен Риков, шампион по кикбокс.

Той споделя, че е много изтощително да се играят няколко последователни мача, затова ще спечели най-разумният, добре подготвен и с най-стабилна психика. Мнението му е, че са необходими съвкупност от качества, за да стигнеш до финала и да си шампион.

19-годишният Жулиен разказва, че всичко е трудно в този спорт – от самата подготовка, до битките на ринга. Но както е в живота, ако искаш да успееш, трябва да положиш усилия, да минеш през много лишения и жертви. След победата му в залата, феновете определиха Жулиен Риков за „Лъвското сърце“.

„Прякорът ми дойде може би, защото бях най-малък, изиграх най-много срещи и станах победител“, коментира шампионът по кикбокс.

