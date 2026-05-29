Турнето на COCA COLA THE VOICE стратира тази вечер и за първи път то тръгва от София, а грандиозният финал ще е в града под тепетата - Пловдив на 11 септември. Концерти ще има още в Пазарджик, Варна, Бургас и Севлиево. Пред „Арена 8888”, откъдето ще започне тази вечер концерта точно в 18.00 ч. репортерът на NOVA Виктория Бочевска разказва повече за предстоящото събитие.

Пред „Арена 8888” текат последни приготовления и всичко е почти готово, тъй активностите тук пред ще започнат още в 15 часа. По време на турнето на сцената ще се качат популярни български изпълнители като Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев и много други. Тази вечер ще има и специални гости – Мона и Любо Киров

„Концертът ще е на много високо ниво и хората дори не биха могли да си представят какво ги очаква. Емоцията не може да се опише с думи, затова заповядайте пред „Арена 8888“. Елате да се забавляваме заедно. Очакват ни много приятни емоции, музика и любими песни“, обещават част от изпълнителите, които ще забавляват публиката тази вечер.

