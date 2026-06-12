Тази вечер България ще бъде музика. В сърцето на столицата се събират хиляди почитатели на златните български песни и родните изпълнители. Те ще пеят в едни глас, защото любимото им БГ Радио празнува юбилей – цели 25 години само българска музика. Зад кулисите на музикалното събитие ни отвежда репортерът на NOVA Анна Карадакова, която ще сподели повече за най-голямото музикално събитие за тази година и може би генерална репетиция за домакинството на България за „Евровизия“ през следващата година.

800 квадратни метра е сцената и над 8 хиляди души вече заемат местата си. Зад сцената текат последни подготвителни работи, преди старта на събитието. Водещи на грандиозния концерт са актьорите Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

„Българската музика е част от живота ми и това е причината да стана актриса. Учих в музикалното училище от първи до пети клас с флейта. Имайки възможността да бъда на сцената с Юлиан Вергов и празнувайки 25 години българска музика с любимото ни БГ Радио, слушайки гиганти като Васил Найденов, явления като DARA много се вълнувам и съм убедена, че ще е невероятно преживяване“, заяви Мария Бакалова.

„Колкото повече любов има от страна на зрителите, толкова по-добре. Това, което ще видим тази вечер, според мен ще надскочи самото шоу „Евровизия“, допълни Юлиан Вергов.

Президентът на Република България Илияна Йотова днес призна, че слуша БГ Радио в началото на всеки ден.

NOVA е медиен партньор на концерта „25 години БГ Радио“.

Редактор: Райна Аврамова