Ирландецът Джошуа Акингбаде е новият шампион на SENSHI Grand Prix в средна категория до 85 кг. След впечатляващо представяне и два нокаута по пътя към титлата той спечели историческия турнир на SENSHI 32 Grand Prix, който се проведе на 11 юли на плажната арена в к.к. „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

Международната бойна галавечер предложи силни емоции, четири нокаута и оспорвани двубои между 16 професионални бойци от 13 държави. След поредица от безкомпромисни срещи Акингбаде достигна до финала, където нокаутира италианеца Фабиан Лорито и заслужено грабна шампионската титла на третия за годината турнир във формат Grand Prix. Второто място остана за Лорито, а бронзовото отличие спечели неговият сънародник Анджело Мирно.

Зрителите станаха свидетели и на две впечатляващи супер битки. Българската звезда Жулиен Риков затвърди отличната си форма, след като победи с технически нокаут италианеца Даниеле Валенте в категория до 75 кг. В тежката категория над 95 кг англичанинът Нейтън Кук нокаутира Франческо Джая от Албания и записа категоричен успех.

Вижте всички резултати на международната бойна галавечер SENSHI 32:

SENSHI Grand Prix (-85 кг):

Джошуа Акингбаде (Ирландия) победи Али Юзеир (България) с единодушно съдийско решение.

Улрик Бокеме (Швейцария) надделя над Юри де Соуса (Португалия) с единодушно съдийско решение.

Оливър Лангуа-Рос (Канада) продължи напред и победи Майлс Симсон (Суринам) с единодушно съдийско решение.

Фабиан Лорито (Италия) победи Давид Сабо-Тот (Унгария) с неединодушно съдийско решение.

Резервни двубои в Grand Prix:

Анджело Мирно (Италия) победи Рикардо Лукеи (Бразилия) с единодушно съдийско решение.

Шариф Бен Мабрук (Тунис) победи Рами Дегир (Алжир) със съдийско решение.

Полуфинали:

Джошуа Акингбаде победи Улрик Бокеме с нокаут.

Фабиан Лорито (Италия) победи Оливър Лангуа-Рос с неединодушно съдийско решение.

Битка за 3-то място:

Анджело Мирно победи с технически нокаут Оливър Лангуа-Рос в битката за третото място.

Джошуа Акингбаде спечели турнира срещу Фабиан Лорито с нокаут.

Супер битки:

Нейтън Кук (Англия) победи с нокаут Франческо Джая (Албания) в кат. 95+ кг

Жулиен Риков (България) победи с технически нокаут Даниеле Валенте (Италия) в кат. -75 кг

Церемонията по награждаването беше уважена от легендите на световния кикбокс и киокушин – Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Сауър, Сам Греко и Акира Масуда, които връчиха отличията на най-добрите бойци на вечерта. Специалните награди на SENSHI 32 Grand Prix заслужиха Джошуа Акингбаде за „Най-добра техника“, Даниеле Валенте за „Боен дух“ и Нейтън Кук, който получи приза за „Нокаут на вечерта“.

След успеха на SENSHI 32 погледите вече са насочени към следващото издание на международната бойна галавечер. SENSHI 33 Grand Prix ще се проведе на 5 септември във Варна и отново ще събере едни от най-добрите бойци от цял свят за нови тежки битки на ринга.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.

Редактор: Райна Аврамова