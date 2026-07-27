„Джурасик свят: Рухналото кралство“ спечели зрителския вот в деветата седмица от кампанията „Великият понеделник“ и ще бъде излъчен тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Тази вечер зрителите ще се потопят в едно смразяващо кръвта преживяване, в което динозаврите са по-големи, по-ужасяващи и по-реалистични от всякога. Действието на „Джурасик свят: Рухналото кралство“ се развива три години след разрушаването на увеселителния парк „Джурасик свят“. Оуен Грейди и Клеър Диъринг се завръщат на остров Исла Нублар. Островът е изоставен от хората и вече се населява единствено от оцелелите динозаври, които са намерили убежище в джунглата.

Но след като вулканът на острова се активизира, Оуен (Крис Прат) и Клеър (Брайс Далас Хауърд) започват операция по спасяването на оцелелите динозаври и евакуацията им от непрекъснато растящата опасност. Оуен е твърдо решен да открие любимката си Блу, която все още се скита из джунглата. Междувременно, Клеър,която е започнала да изпитва възхищение към тези създания, превръща тяхното оцеляване в мисията на живота си. За оцеляването на вида е нужна външна намеса, но дали няма да бъде късно?

Двамата разкриват коспирация, която представлява глобална заплаха и много по-голям заговор, който цели да установи на Земята опасен световен ред, невиждан от праисторически времена.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 3 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в деветата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова