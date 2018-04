Тази вечер "Часът на Милен Цветков" задава въпроса: Уместно ли е предстоящото посещение на президента Румен Радев в Москва предвид последните събития в Сирия? В предаването ще видите още:

След като бус се преобърна край Ямбол и двама загинаха, близките им търсят справедливост.

Как 22-годишният Милко Александров ще убеждава младите хора да останат у нас?

Стремежът да не се предаваш в трудните и безнадеждни моменти – разговор за новото парче Same old me на група Odd crew.

