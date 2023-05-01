В резултат на експлозията е дерайлирал локомотивът

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в Телеграм, че в Унечски район по 136-километровата жп линия Брянск – Унеча, е избухнало взривно устройство. В резултат на това е дерайлирал локомотивът на товарен влак. Няма пострадали, съобщава „Комерсант“.

Уточнява се, че влакът е превозвал цистерни с нефтопродукти, а местните жители са чули „силен пукот“.

По информация на Телеграм канала Baza, освен петролни продукти, влакът е бил натоварен и с дървен материал. Влаковата композиция включвала общо 60 вагона, 7-8 от които излязоха от релсите и избухна пожар, уточнява „Baza“.

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Източник: БГНЕС