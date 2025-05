Полицията разследвa палеж в къща в Северен Лондон, собственост на премиера сър Киър Стармър. Проверява се дали случаят е свързан с два други скорошни пожара.

Детективи проверяват пожар в превозно средство в елитен лондонски квартал миналата седмица и такъв на входа на имот в съседен на него, за да установят дали са свързани с палежа в къщата на сър Киър Стармър, извършен в ранните часове на понеделник сутринта.

Counter Terror Police investigate a fire outside Keir Starmer's home in north London

The £2 million property was reported on fire shortly after 1.30am today

Not many would care if anything happened to Starmer, after what he did to Brits who lost homes, jobs & took their own lives pic.twitter.com/KiO5zQNm63