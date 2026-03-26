Социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“ представи в студиото на „Твоят ден“ резултати от актуално проучване, посветено на обществените нагласи към конфликта в Иран и Близкия изток. Данните показват ясно разграничение между усещането за национален и личен риск.

Според изследването 52,3% от българите смятат, че конфликтът представлява реална заплаха за страната, докато 29,1% са на противоположното мнение. Когато става дума за лична опасност обаче, нагласите са по-разколебани – едва 30,7% възприемат конфликта като риск за себе си, а 44,6% не го считат за такъв.

„Съществува съзнание за национална опасност, но като че ли няма съзнание за лична опасност“, обобщи Симеонов. По думите му това може да се тълкува както като проява на здрав разум, така и като „вечната надежда, че на мен ще ми се размине“.

Социологът отбеляза още, че най-силно усещане за риск се наблюдава сред жителите на София, както и сред по-активните и ангажирани с политиката граждани. „Оказва се, че тези, които се интересуват повече от политическите процеси, в по-голяма степен осъзнават и опасността“, каза той. Най-младите пък остават най-колебливи в оценките си.

По думите на Симеонов подобни обществени тревоги неизбежно оказват влияние и върху политическите процеси. „В такава ситуация хората започват да търсят по-сигурни, по-познати и по-внушителни политически опции“, посочи той. Според него това води до засилване на търсенето на стабилност и сигурност в предизборна среда.

Като водещи теми в настоящата кампания социологът открои цените и борбата с корупцията. „Това са основните тревоги, които формират цялото говорене“, подчерта той, като допълни, че общественото напрежение се превръща по-скоро в общ политически климат, отколкото в пряк фактор с лесно измерим ефект.

Първан Симеонов призова избирателите да подхождат критично към социологическите данни и да не се влияят от непроверена информация в деня на вота. „Хората трябва да гласуват със собствената си съвест, а не по внушения и моментни класации“, отбеляза той.

