От Агенцията предупреждават, че става дума за фишинг атака, целяща кражба на лични данни и банкова информация

Фалшиви съобщения, представящи се за Национална агенция за приходите (НАП), се разпространяват чрез популярно приложение за чат комуникация.

Те се изпращат от чуждестранни номера и съдържат линк с обещание за „възстановяване“ на данък. В текста се твърди, че съобщението е от Министерство на финансите и че данъчната декларация на получателя вече е обработена, като се изисква да последва посочения линк.

От НАП предупреждават, че става дума за фишинг атака, целяща кражба на лични данни и банкова информация.

Институцията напомня, че нито НАП, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, в които се изисква въвеждане на чувствителни лични или финансови данни чрез линкове.

Редактор: Цветина Петкова

