Фалшиви съобщения, представящи се за Национална агенция за приходите (НАП), се разпространяват чрез популярно приложение за чат комуникация.

Те се изпращат от чуждестранни номера и съдържат линк с обещание за „възстановяване“ на данък. В текста се твърди, че съобщението е от Министерство на финансите и че данъчната декларация на получателя вече е обработена, като се изисква да последва посочения линк.

Фалшиви имейли от името на НАП искат данни за възстановяване на данъци

От НАП предупреждават, че става дума за фишинг атака, целяща кражба на лични данни и банкова информация.

Институцията напомня, че нито НАП, нито Министерството на финансите изпращат съобщения, в които се изисква въвеждане на чувствителни лични или финансови данни чрез линкове.

Редактор: Цветина Петкова