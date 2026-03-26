Главна дирекция „Метрологичен надзор“ е извършила планови проверки на 15 топлофикационни дружества в цялата страна, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др. Обект на инспекцията са били общо 1130 средства за измерване (СИ), разпределени почти поравно между топломери (588 броя) и водомери (542 броя), съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Констатирани са нарушения при две от проверяваните дружества - на територията на София и Гълъбово.

Средствата за измерване са проверени за техническа изправност, правилна употреба и наличие на знаци от метрологичен контрол. Констатирано е, че 16 броя средства за измерване – 14 броя топломери, и 2 броя водомери се използват без валидни знаци от последваща проверка.

След ремонта на парното: „Топлофикация София” започва залесяване в „Дружба-2”

Резултатите от проверките показват, че относителният дял на средствата за измерване, за които е установено, че не съответстват на изискванията на Закона за измерванията, се запазва спрямо предходната година - около 1,4 на сто.

За констатираните нарушения ще бъдат предприети предвидените в Закона за измерванията административнонаказателни действия, а именно - съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения за неизпълнение на задълженията по разпоредби от ресорния закон.

В изпълнение на утвърдения план на ГДМН за първото тримесечие на 2026 г. е извършен планов метрологичен надзор на: "Топлофикация София" ЕАД, "Топлофикация Перник" АД, "Топлоснабдяване Банско" ЕООД, "Топлофикация-Плевен" АД, "Топлофикация" АД - гр. Монтана, "Топлофикация-Враца" ЕАД, "Топлофикация - Русе" АД, "Топлофикация - Разград" АД, "Топлофикация-ВТ" АД - гр. Велико Търново, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, "Топлофикация-Бургас" АД, "Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов" ЕАД, "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - гр. Пловдив, "Юлико-Евротрейд" ЕООД – гр. Стамболийски и "Брикел" ЕАД - гр. Гълъбово.

