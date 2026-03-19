Политологът смята, че съставянето на кабинет ще бъде трудно
На изборите през април ни очаква мобилизация на т.нар. протестен вот срещу управлението на страната през последните няколко години. В голямата си част носител на този вот ще бъде формацията на Румен Радев. Според последното проучване на „Тренд” 1/3 от гласуващите, които прогнозно ще са близо 3,1 милиона българи, ще подкрепят Радев. Това каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Според него кампанията на Бойко Борисов и на Делян Пеевски няма да бъде толкова остра спрямо доскорошния президент, тъй като това може да им донесе негативи и да повиши резултата на „Прогресивна България”.
По негови думи процесът по съставяне на следващия кабинет изобщо няма да бъде лесен.
Близкия изток и цената на горивата
Ганев каза, че ръстът на цените на петрола се отразяват на бензиностанциите със забавяне около месец. Той посочи, че високите цени и инфлацията са най-големите проблеми на българите през последните години.
Редактор: Цветина Петрова
