Снимка: Стопкадър/ Видео: "Ройтерс"
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Десетки шофьори останаха блокирани и излязоха от автомобилите си
Самолети и хеликоптери се включиха в гасенето на голям горски пожар, избухнал в петък край френския град Безие, в непосредствена близост до автомагистрал.
Заради огнената стихия и действията на противопожарните екипи движението по магистралата беше временно спряно. Десетки шофьори останаха блокирани и излязоха от автомобилите си, за да наблюдават как специализираните самолети извършват многократни водни атаки срещу пламъците.
Евакуират стотици заради горски пожари във Франция
53-годишният Сирил, който работи в сферата на информационните технологии, сподели, че е впечатлен от бързата и професионална реакция на пожарникарите, които се опитват да овладеят огъня.
Сред очевидците е и швейцарският турист Даниел, който призна, че близостта на пожара го е изплашила. „Ако огънят или вятърът сменят посоката си, ще се окажем в капан. Няма накъде да избягаме“, каза той.
Властите във Франция предупредиха, че през почивните дни в части от Южна Франция има повишена опасност от горски пожари.Редактор: Дарина Методиева
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