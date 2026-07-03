Самолети и хеликоптери се включиха в гасенето на голям горски пожар, избухнал в петък край френския град Безие, в непосредствена близост до автомагистрал.

Заради огнената стихия и действията на противопожарните екипи движението по магистралата беше временно спряно. Десетки шофьори останаха блокирани и излязоха от автомобилите си, за да наблюдават как специализираните самолети извършват многократни водни атаки срещу пламъците.

Евакуират стотици заради горски пожари във Франция

53-годишният Сирил, който работи в сферата на информационните технологии, сподели, че е впечатлен от бързата и професионална реакция на пожарникарите, които се опитват да овладеят огъня.

Сред очевидците е и швейцарският турист Даниел, който призна, че близостта на пожара го е изплашила. „Ако огънят или вятърът сменят посоката си, ще се окажем в капан. Няма накъде да избягаме“, каза той.

Властите във Франция предупредиха, че през почивните дни в части от Южна Франция има повишена опасност от горски пожари.

Редактор: Дарина Методиева