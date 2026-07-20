Полицията издирва Петранка Кръстанова на 75 години. Жената е в неизвестност от петък.

Последно е видяна на 17 юли около 8:30 ч. в кв. "Орландовци" в София в жилището, в което живее. Сигналът е подаден още същия ден.

Жената е с лека форма на депресия, но е общителна. Тя е висока 1,55 м, облечена е с червена блуза, тъмен панталон, вероятно носи и яке.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за издирваната жена, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Редактор: Цветина Петрова