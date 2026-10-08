Безработицата в България остава ниска, но бизнесът продължава да среща сериозен недостиг на кадри, докато разходите за труд растат. Как тези процеси променят пазара на труда и има ли риск натискът върху работодателите да се прехвърли върху работните места? Темата в предаването "Социална мрежа" коментират зам.-председателят на БСК Мария Минчева и Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".

"Тенденциите за глобализация в света се променят. Има пренастройване на вериги на доставки, има няколко военни конфликта, които много пряко въздействат върху достъпа и цените на суровините", заяви Мария Минчева.

Според нея пазарът на труда показва траен двуцифрен ръст по отношение на възнагражденията. "Единствено в последните няколко месеца има разлика между ръста на възнагражденията в обществения сектор и в частния сектор. В частния сектор устойчиво се повишават, което е нормално, защото липсата на хора тласка възнагражденията нагоре", посочи тя. По думите ѝ картината е много различна, когато се говори за отделните сектори.

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Александър Загоров отбеляза, че ако разходите за труд не водят до по-висока заплата, работникът не усеща подобрение. По думите му дори при увеличение на възнаграждението, ако цените растат по-бързо, усещането за криза остава.

"В пазара на труда се включват неща като ваучери, бонуси, възможност за дистанционна работа. Имаме едни поколенчески различия, които са много важни. Вече силните поколения на пазара на труда са други", добави той.

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Редактор: Ивета Костадинова