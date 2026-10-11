„В моя случай се научих да обичам живота, какъвто ми се е случил. Всичко ми се е сбъднало освен това да създам семейство като на родителите ми”, разкрива Алисия в новия епизод на подкаста „Храмът на историите”. Пред Мариян Станков - Мон Дьо тя споделя пътя към нейната увереност днес, какво я върна към музиката и какво стои в основата на конфликта ѝ с певицата Джина Стоева.

Да изпаднеш в дупка

През 25-годишната си кариера Алисия е оставила зад гърба си множество хитове. „Съдбата е била благосклонна и бях свикнала всяка една песен, която правя, мигновено да се превръща в хит. Доста се разглезих”, споделя тя. С годините обаче вкусът на масовата публика се променя и макар най-верните ѝ фенове да остават до нея, в един момент Алисия открива, че очакванията ѝ за успех не се оправдават. „В следващия момент си казах - добре, трябва малко да си почина, да мине някакво време, в което да не правя музика, да изчакам малко. И в един момент синът ми дойде при мен и ми каза: „Мамо, ти имаш толкова хубави песни. Приятелите ми постоянно ме питат, кога ще пуснеш нова”, разказва певицата.

Така открива новото начало за себе си - с лайв изпълнения всеки месец. „Това е Алисия, която наистина ще прави каквото реши в музиката. Без значение дали е модерно, или не”, категорична е тя. Алисия допълва и, че планира да разнообразява репертоара си като редува стари класики с новите си парчета. „Аз нямам тази спортна злоба. Нито страдам от мания за величие, нито от това, че съм най-добрата”, казва тя.

Скандалът с Джина Стоева

Пред Мон Дьо Алисия споделя своя поглед върху обвиненията на колежката ѝ Джина Стоева, че се е сближила с нея, за да добие популярност. Изпълнителката е категорична, че не желае да говори лошо за бившата си приятелка, но пояснява, че за нея подкрепата между колеги е нещо напълно естествено. „Аз смятам, че когато някой е популярен, той трябва да помага на тези, които са по-малко популярни от него”, заявява Алисия и припомня, че самата тя е получила възможност да излезе пред публика благодарение на Тони Стораро.

„Те не са поканили Алисия, те са поканили Тони Стораро и той решава да вземе Алисия с него, за да покаже на хората”, казва Алисия и допълва, че тя също е подавала ръка на по-малко популярни изпълнители, като ги е канила на свои участия. „Да, ние бяхме приятелки до момента, в който една сутрин аз не се събудих и чух обвинения по мой адрес от нея”, споделя изпълнителката. По думите ѝ поводът за конфликта бил песен с Тони Стораро, за която Джина смятала, че е трябвало да бъде дует именно с нея. „Може би, тя самата трябва да си зададе въпроса, защо той не е направил тази песен с нея. Не трябва да обвиняваш другите хора за твоите неуспехи в някакъв момент”, заключва Алисия.