Дичо спечели първото място в четвъртия лайв на „Като две капки вода“ с образа на Сашо Роман. Песента на емблематичния певец предизвика истински фурор, повличайки публика и участници в танци и безапелационна подкрепа за впечатляващото представяне. „За първи път в шоуто имаме 60 точки за участник преди резултатите на публиката“, анонсираха водещите преди ключовия момент за вечерта.

Поредица от аплодисменти и изправена на крака публика последваха с новите преобразявания на звездните участници. Деси Добрева откри вечерта с песен от рок периода на носителката на 5 награди „Грами“ - Джанет Джексън. „Готова си за рок кариера – трябва да опиташ!“, заяви най-големият почитател на Майкъл Джексън - Любо Киров, който се присъедини към журиращото трио.

„С тази песен няма как да се скрия зад хумора“, категоричен беше Папи Ханс, който влезе в ролята на вокала на Whitesnake - Дейвид Ковърдейл. „Поздравявам те! Страхотно се представи като образ, глас и настроение“, заяви Фънки, който стисна ръката на Константин Трендафилов.

След изпълнението на „Повей, ветре“ на Паша Христова, ТИТА сподели един от най-съкровените спомени в музикалната си кариера. Хитовата певица призна, че именно Любо Киров й е вдъхнал кураж в детските години, провокирайки решението й да се запише на музикални уроци.

„Надявам се хората да усетят голямата ми любов и възхищение към Марая Кери. Стефан Илчев беше феноменален! Възнамерявам да включа и допълнителни движения от изпълненията на Hero”, сподели минути преди появата си на сцената Мария Илиева. Стефан Илчев върна публиката в годините на диското с Modern Talking, а Петя Буюклиева се потопи в кубинска вечер с образа на Камила Кабело. Милко Калайджиев получи поздравления от журито за необходимата доза самоирония в образите след появата като Лиз от Boney M.

Следващата седмица Петя Буюклиева ще се включи в рок групата TOTO, а Милко Калайджиев ще запее на руски с Владимир Висоцки. Деси Добрева ще се впусне в Глория Гейнър и I will survive. Мария Илиева ще представи едно от най-сексапилните лица на Мадона с Just to find my love, а ТИТА ще трябва да избере между Bruno Mars, Cardi B и техния хитов дует. Стефан Илчев ще се ззавърне към женските образи с тийн идола Брирни Спиърс, а Papi Hans ще бъде Джейсън Деруло. Дичо ще се превърне в Дони и едно от култовите парчетата на българската музикална сцена.

