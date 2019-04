Две години след първата си поява в България двукратните носители на наградата GRAMMY –EVANESCENCE, се завръщат с грандиозно шоу и първи самостоятелен концерт. Феновете ще могат да се насладят на най-големите хитове на групата на 11 септември 2019 г.

Amy Lee и Evanescence се връщат към рок корените си, след двугодишно турне със симфоничен оркестър посветено на последния им албум Synthesis.

Synthesis се появява на пазара през 2017 след шест годишна творческа пауза за групата и предлага нов прочит и аранжименти на най-популярните песни на Evanescence. Различното в него е комбинацията от акустичен и електронен звук, като албумът включва виртуозни вокални и пиано изпълнения от Ейми Лий. Всички нови аранжименти на песните в албума са направени с дългогодишния творчески партньор на групата – прочутият композитор Дейвид Кембъл. Миксът и програмирането в албума са дело на Уилям Хънт и Деймиън Тейлър (Björk, The Killers & Arcade Fire). Албумът включва и две нови песни – пилотният сингъл от проекта "Imperfection" и "Hi-Lo" със специалното участие на звездата на класическата музика – цигуларката Линдзи Стърлинг.

Evanescence идват за първия си самостоятелен концерт у нас в оригинален състав: Ейми Лий – вокал, пиано; Тим Маккорд – бас китара; Уил Хънт – барабани, Трой Маклохорн - китара, беквокали; Джен Маджура – китара, беквокали. Концертът обещава над 90 минути с най-големите хитове на групата, като Bring me to Life, My Immortal, Going Under и много други в оригиналното им рок звучене. Домакин на събитието ще бъде най-голямата зала у нас – „Арена Армеец“, а цените на билетите ще са от 70 лева до 90 лева.

Най-големите феновете на групата в България ще имат възможност да си закупят и ограничено количество Meet & Greet пакети (40 броя) – достъп до концерта, саундчека и специална среща с групата. В продажба ще бъде пуснат и втори пакет (60 броя) с включен достъп само до концерта и саундчека преди него.

Продажбата на всички видове билети стартира на 30.04.2019 г. ексклузивно за фен клуба на Evanescence, а от 03.05.2019 г. започва и свободната продажба в цялата страна – бензиностанции OMV, билетен център НДК, магазини “НА ТЪМНО”, както и онлайн на Eventim.bg

Организатор на концерта е KEEN ACTS (www.keenacts.com)