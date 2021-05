На най-светлия християнски празник Воскресение Христово „Забраненото шоу на Рачков“ зарадва зрителите на NOVA с „Великденски концерт“. Разнообразни музикални изпълнения, зашеметяващи изпълнители, забавни скечове и празнично настроение изпълниха сцената със светлина и усмивки на Великден.

Едни от най-успешните български звезди, представяли България на престижния международен песенен конкурс „Евровизия“, се събраха на една сцена за общо изпълнение. Стунджи, Поли Генова, Крисия символично изпратиха тазгодишния участник в надпреварата Виктория Георгиева с музикален микс от песните, с които те са се явили на „Евровизия“ през годините. Под светлината на прожекторите Виктория представи „Growing Up Is Getting Old”, a продуцентът на предаването Магърдич Халваджиян пожела успех на младата певица.

В началото на шоуто Наско от Б.Т.Р., Маги Джанаварова и Рафи поздравиха зрителите с откъс от мюзикъла „Иисус Христос Суперзвезда“, а след това Поли Генова обяви концерта си в Античния театър в Пловдив за първи път в ефира на NOVA. Един от най-обичаните български изпълнители Любо Киров също усмихна с любима песен и разказа за някои от най-важните символи на днешния празник и на Християнството.

Черешката на торатата на вечерта бе появата на актьора Виктор Калев. Той успя да донесе усмивки и много смях на всички в студиото и пред телевизионния екран. Актьорът бе предизвикан от Рачков да влезе в едни от най-култовите си комедийни образи през годините и също да се включи във Великденския концерт, изпявайки „На сбогуване“ и „Детски спомен“.

Не пропускайте „Забраненото шоу на Рачков" следващата неделя, 9 май от 20:00 ч. по NOVA, когато гости ще бъдат Стефка Костадинова, Маргарита Хранова, Мими Иванова, група „Трик", Петър Вучков и други.

