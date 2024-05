Тази събота филмовите приключения започват от 12.30 ч. с класическата анимация на „Дисни" от 1994 г. „Цар Лъв“, представяща величествената история на Симба, на когото му предстои да поеме царския трон на баща си – уважавания от всички Муфаса. Тимон и Пумба, прекрасната Нала, ехидните хиени и атрактивният Зазу са само част от героите, които ще допринесат за вълнението да се сблъскаме с любимците ни от филма.

Една от най-емблематичните песни на сър Елтън Джон Can You Fell The Love Tonight, включена във филма, му носи „Оскар“ за оригинална песен. Лентата печели още една награда „Оскар“ за музиката на Ханс Зимър, три награди „Златен глобус“ и много други.

Съботният кино следобед продължава с Глен Клоуз, която ще влезе в ролята на известния злодей Круела де Вил в комедията "102 далматинци" от 14.10 ч. по NOVA. Филмът е продължение на хитовата лента от 1996 година - “101 далматинци”, и проследява съдбата на героите след историята, разказана в първата част. Круела ще бъде освободена от затвора след проведена терапия. Тя ще бъде нов човек, който никога няма да погледне кожа и ще се посвети на кучетата и благородните каузи. Дали обаче биенето на Биг Бен няма да отключи старите ѝ желания и тя отново да започне да крои планове за идеалното далматинско палто?

По-късно от 16.10 ч. следва анимационният хит „Зоотрополис“, разказващ за приключенията на първото зайче, което носи полицейска униформа – изпълнената с оптимизъм офицер Джуди Хопс, която се изправя пред сериозни предизвикателства, за да докаже, че е достойна за позицията, която заема.

В опит да разреши заплетен случай, който се е оказал костелив орех за нейните колеги, Джуди ще прибегне до помощта на манипулативната лисица Ник Уайлд, която има свои собствени причини, за да се включи в разследването. Какви са те и ще се справи ли офицер Джуди с наглед непосилната задача?

Не пропускайте „Цар Лъв“ от 12.30 ч., "102 далматинци" от 14.10 ч. и „Зоотрополис“ от 16.10 ч. в събота по NOVA.