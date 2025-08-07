В разгара на лятото, с покачване на температурите, страстите се нажежават. Двойките Чобанови и Сиромашки решават да си организират забавно състезание за необвързани за един ден, в което победител ще бъде този, който събере най-много телефонни номера на ухажори. Невинната игра, обаче, претърпява неочакван обрат и четиримата флиртаджии попадат в изключително комични ситуации. Кой ще събере максимум „точки“ и ще се увенчае със заслужена победа?

Свирепа водна битка в „All Inclusive”

17-годишната Надя е изправена пред труден избор заради остра провокация от страна на Даниела - единственото момиче в компанията на Мартин. Даниела постоянно се опитва да я злепостави пред останалите, за да я изолира от групата на екоактивистите. Ще позволи ли Надя да я представят за страхливка или ще отговори подобаващо на предизвикателството, но пък с риск да си навлече големи проблеми със своите родители?

Любовната авантюра между Евдокия и Герхард се обърква от внезапен здравословен проблем. Малкият Сашко вдига температура, а грижовната баба е готова на всичко, за да го излекува. Пред лекарския кабинет, обаче, малчуганът се сприятелява с двамата братя Тошко и Тошко. Случайната среща води до поредица от неочаквани приключения и до мистериозното изчезване на Сашко, за ужас на неговите родители. Кой ще подаде ръка на Чобанови и Сиромашки в кризисната ситуация, гледайте в епизода на „All Inclusive” този четвъртък вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова