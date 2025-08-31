Франка пристига във Валета с надеждата да убеди Джон - новия директор на местното езиково училище - в ползите от модерна и усъвършенствана система за обучение. Усилията й срещат отпор от страна на Джон, който е привърженик на ситуационното обучение…

По-късно от 13 ч. зрителите ще се запознаят с Клеър Харис – куратор в Музея на изкуствата в Маями, който е изправен пред финансови затруднения и може да се наложи да затвори. Последната надежда да продължи да съществува е изложба, която за нещастие се отменя. Сега всичко е насочено към спасителното решение в лицето на авангардния художник Деван Коул. Клеър предпочита по-традиционното изкуство и не харесва много работата му. Техните противоположни личности се сблъскват и в началото никак не се разбират, но докато двамата прекарват все повече време заедно, работейки по предстоящата изложба, те се опознават и откриват, че всъщност се допълват доста добре и започват да си падат един по друг.

В 15 ч. зрителите ще могат да се насладят на романтична комедия „Достойна за принц“, в която зрителите ще могат за проследят перипетиите, пред които е изправена амбициозната модна дизайнерка Синди. Нейният талант стои като творческата сила зад голямо име в бранша, но тя копнее да успее сама. Синди е наета да облече дамите от богато семейство, което е домакин на предстоящ благотворителен бал, но животът й претърпява неочакван обрат, когато принц Ронан е поразен от нейната красота и забелязва таланта й като дизайнер. Има ли шанс да се развие романтиката между тях и ще попречи ли кралската титла на връзката им?

