"Събуди се": Съединението прави силата, но къде е тя днес?
В "На Фокус с Лора Крумова" на 7 септември очаквайте
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
Коя дама ще напусне романтичното приключение „Диви и красиви“?
Скромна печалба в "Сделка или не"
Мениджър на компания за PVC профили започва от нулата в производството в "Шеф под прикритие"
Припомнете си съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск на майка, която родила третото си дете в болница, без лекар.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
