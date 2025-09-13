-
Първи участник се сбогува с “Игри на волята” тази вечер
Специално за „Събуди се“: среща със здравния министър Силви Кирилов
В "На Фокус с Лора Крумова" на 14 септември очаквайте
Фестивалът „Поморие и приятели“ събира музиканти, художници и филмови творци
„Събуди се“: Какво следва след руските дронове над Полша?
„Пресечна точка”: За вота на недоверие и делото "Дебора"
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на сестра срещу брат й, който не й позволявал да води мъже в съсобствената им къща.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
