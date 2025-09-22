Спиращи дъха моменти и неочаквани обрати очакват зрителите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Племената на Феномените, Завоевателите и Лечителите ще се изправят едни срещу други в нов заплетен спор за териториално надмощие. Ловкостта, издръжливостта и добре подготвената стратегия ще се окажат ключови, а изненадите в битката за Резиденцията ще изпитат уменията на всички участници.

Преди да стъпят на Арената воините от Зеления, Жълтия и Синия лагер ще трябва да посочат своите нови капитани, които да ги поведат към успеха в Дивия север. Изборът на лидерите ще бъде изключително непредвидим, а едно шокиращо предателство ще преобърне играта за всички замесени.

Кой ще се отправи към Резиденцията и кой ще бъде обречен на лишения, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова