Нова тройна кастинг битка очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като програмистът Траян и бизнесменът Мирослав заслужиха местата си в надпреварата миналата седмица, днес нови претенденти ще излязат на Арената, за да сбъднат мечтата си.

Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер

Състезателката по културизъм Сабрина Илиева, кондиционният треньор Гизем Мазлъмова и стюардесата Николета Кръстева ще излязат една срещу друга в зрелищен сблъсък, изпълнен с препятствия, опасности и неочаквани обрати. Само най-способната от тях ще си извоюва директно място във Войната на племената, а второто място ще донесе изгнание на Блатото.

Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”

Междувременно завръщането на Теодора при Завоевателите ще размести пластовете на влияние в племето, а от лидерското място, текущият капитан Ивайло може да бъде принуден да премине в опозиция.

Изгнаниците на Блатото се впускат в първа битка за влизане в “Игри на волята” тази вечер

Отпадналите състезатели тази седмица - Герган1а, Вера, Любослав и Давид може да гледате в новото издание на подкаста “След игрите”, където те споделиха любопитни детайли от своя престой в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова