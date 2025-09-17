Бедстващото племе на Победителите излиза на Арената в Дивия север за своята първа индивидуална битка тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Червените воини ще се изправят едни срещу други в ожесточена надпревара, след която един ще заслужи своето място във Войната на племената. Най-лошо представилият се участник ще се прости с приключението “Игри на волята” завинаги.

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Арената ще бъде домакин и на друг епичен сблъсък с още по-привлекателна награда - неприкосновеност. Феномените и Лечителите ще се противопоставят в решаващ дуел на силата и издръжливостта, а загубилите отиват на съвет.

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Сигурни номинации предстоят и за третото племе в играта - Завоевателите, което ще се изправи пред водещата Ралица Паскалева около огъня за втора поредна седмица. Кои ще бъдат тримата състезатели, които ще бъдат изпратени на битка за оцеляване?

​

Мартина – първият отпаднал участник от „Игри на волята“ 7: Моите фаворити са Гордиенко, Калин и Лапунов

Ще продължат ли победната си серия Феномените, кой от Червените ще влезе в голямата игра и кои ще са следващите номинирани, не пропускайте да видите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова