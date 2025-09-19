Тази вечер Арената на “Игри на волята” ще се сбогува с цели трима участници. Кои ще бъдат те и какви са причините за напускането им, ще стане ясно в епизода от 20:00 ч. по NOVA.

Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”

След като не успяха да се спасят по време на Съвета на осъдените, куклената актриса Наталия и инфлуенсърката Гергана ще излязат в елиминационен двубой, изпълнен с предизвикателства и препятствия. Третият участник в битката ще избере бизнесдамата Александра, която се сдоби с право на смяна.

Изгнаниците на Блатото се впускат в първа битка за влизане в “Игри на волята” тази вечер

Първа среща около огъня очаква и изгнаниците от Блатото. Племето на Победителите, включващо новодошлия и отлъчен от Завоевателите Димитър, ще се срещне с водещата Ралица Паскалева, за да определи и първата елиминация в техните редици.

​

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Междувременно в лагера на Феномените враждата на Теодор-Чикагото и Александър с ексцентричната Наталия ще достигне нови връхни точки, които ще засегнат всички останали участници в Резиденцията.

Кой ще се прибере като герой и чия приказка в Дивия север ще приключи, гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова