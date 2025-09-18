Нов епичен сблъсък на капитаните ще се проведе на Арената на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Освен за своята чест, индивидуална победа и потенциална награда обаче, тримата лидери на враждуващите племена - Ивайло, Иван и Лапунов ще се борят и за нещо още по-важно - правото да спасят един от номинираните воини в надпреварата.

След провеждането на първия племенен съвет снощи, застрашените от елиминации участници са инфлуенсърката Гергана, мениджърът на таланти Тянко и бизнесдамата Александра от Завоевателите. Тази вечер предстои нова среща край огъня с водещата Ралица Паскалева, където Феномените ще определят своите трима избраници след тежката си загуба от Лечителите във втората номинационна битка.

Междувременно второто издание на Съвета на осъдените ще приветства номинираните състезатели, където ще бъдат определени и тримата бойци, които ще се изправят един срещу друг в решаваща битка за спасение.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

