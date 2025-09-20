Впечатляваща победа в кастинг битката постигна стюардесата Николета Кръстева тази вечер в “Игри на волята”. Тя си спечели заслужено място в племето на Завоевателите след като поведе убедително и не остави шанс на своите опонентки до самия край.

Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер

Сблъсъкът между трите Амазонки изправи пред тях многокомпонентно трасе, което изпита тяхната сила, издръжливост, точност и умения в плуването. Проблем с един от компонентите в битката забави амбициозната Гизем значително и ѝ отреди второто място днес. Фитнес инструкторката Сабрина не съумя да се справи убедително с трасето и се раздели с мечтата за участие в предаването.

Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”

Веднага след края на съревнованието победителката се присъедини към новите си съплеменници в Стопанството, където бе посрещната топло от Теодора и Мирослав. Междувременно завършилата втора Гизем се срещна с изгнаниците на Блатото.

Изгнаниците на Блатото се впускат в първа битка за влизане в “Игри на волята” тази вечер

Екстремните приключения в Дивия север продължават следващата седмица с битка за територия, в която победа на всяка цена ще търсят бедстващите Лечители, а отношенията между д-р Коеджикова и зъболекарят Лъчезар ще станат повод за сериозен трус в женската коалиция на Брега на отчаянието.

