Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA хитовото шоу “Пееш или лъжеш” ще събере на една сцена звезди от различни сфери. Водещият Димитър Рачков ще посрещне иконата на българската естрада Йорданка Христова, която ще трябва да се довери на опита и интуицията си, за да открие истинските певци сред 8-те участници. Нейни партньори в панела от съветници ще бъдат футболната легенда Христо Стоичков и продуцентът Маги Халваджиян, които ще комбинират професионализма, харизмата и чувството си за хумор, за да се справят с предизвикателството – да отгатнат кой пее и кой лъже.

Сцената на “Пееш или лъжеш” и тази неделя ще бъде превзета от пъстър и ексцентричен микс от участници – Евангелиста, Костюмографа, Брокера, Тенисистката и още много други любопитни персонажи. Всеки от тях влиза в играта с псевдоним и различна история, но само някои от тях ще докажат, че притежават истински певчески талант.

Зад кулисите на шоуто, продуцентът Кирил Киров - Кико разкри в специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе”, че екипът продължава да надгражда шоуто, за да представи нови и интересни изненади: “Тази неделя гостите са истински легенди! Гарантирам, че сме подготвили страхотни подводни камъни за всички. Ще бъде едно страхотно шоу!” - категоричен е той.

В помощ на Йорданка Христова се впускат още Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, които имат опит в отгатването, но дали той ще бъде достатъчен? Предстои епизод с много смях и истински вълнения - гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова