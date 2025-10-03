-
„Мисия: Спорт за децата“ в „Темата на NOVA“
Заплетени елиминации определят следващия напуснал “Игри на волята”
Тянко, Йордан и Димитър от „Игри на волята“: Трябва да се раздадеш на Арената
„Ничия земя“: За пропадането, измъкването и една песен от галерията
Димитър от “Игри на волята”: Мога да изкарам цял живот на блатото! (ВИДЕО)
Петкови предизвикват Акулови в "Семейни войни"
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще ви направим съпричастни към съдбата на една жена, която е загубила съпруга си. Внезапно взела решение да напусне работа и града, в който живее. Отишла при брат си и преустановила всякакъв контакт с приятелите си. Съседите ѝ смятат, че е в беда и искат да я спасят от близките ѝ.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
