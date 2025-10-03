-
Д-р Коеджикова и Александра избират кого ще изпратят в изгнание на Блатото
Две зрелищни и изключително оспорвани битки очакват зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Четиримата номинирани Теодор-Чикагото, д-р Петров, Александър и Дино ще премерят сили в четворна битка за спасение, като двама от тях ще се върнат в племената си. Загубилите воини пък ще се изправят един срещу друг в тежък елиминационен дуел, след който един от тях ще се сбогува с Дивия север завинаги.
Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”
Междувременно участниците в Стопанството и Резиденцията ще станат свидетели на съдбоносни решения. Завърналите се от изгнание д-р Коеджикова и Александра ще трябва да направят ключов кого да изпратят на своето място при останалите членове на Победителите.
Димитър от “Игри на волята”: Мога да изкарам цял живот на блатото! (ВИДЕО)
Кой ще триумфира, кой ще се раздели с мечтата за победа и кой ще се озове на Блатото, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
