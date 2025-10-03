Две зрелищни и изключително оспорвани битки очакват зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Четиримата номинирани Теодор-Чикагото, д-р Петров, Александър и Дино ще премерят сили в четворна битка за спасение, като двама от тях ще се върнат в племената си. Загубилите воини пък ще се изправят един срещу друг в тежък елиминационен дуел, след който един от тях ще се сбогува с Дивия север завинаги.

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Междувременно участниците в Стопанството и Резиденцията ще станат свидетели на съдбоносни решения. Завърналите се от изгнание д-р Коеджикова и Александра ще трябва да направят ключов кого да изпратят на своето място при останалите членове на Победителите.

Димитър от “Игри на волята”: Мога да изкарам цял живот на блатото! (ВИДЕО)

Кой ще триумфира, кой ще се раздели с мечтата за победа и кой ще се озове на Блатото, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова