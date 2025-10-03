В новия епизод на „След игрите“ гостува 34-годишният викинг - Димитър Димитров от Димитровград. Той говори открито за причините на напрежение в племената, студените му отношения с Александра и Георги Шопа и разкри любопитни истории около работата си като лична охрана на един от най-известните българи в момента.

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

„Блатото не прощава“ - така Димитър описва своя престой в племето на Победителите, където сподели, че е свалил цели 18 килограма от теглото си. Оказва се, че след края на участието си дори не е имал подходящи дрехи, с които да се прибере, защото всичките му са били широки. Но дали този суров опит го е направил по-силен или само е показал границите на търпението му?

Морска регата определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Пред водещата Ваня Запрянова Димитър сподели защо е послушал съвета на Ивайло „да обере нервите си“ и разказа как е опитал да сплотява племената, в които е бил. Разказва още за първата си среща с Георги Шопа, къде е била границата на отношенията му с Александра и защо сам се определя като „фен на Игрите преди всичко, а след това участник“.

Нов обрат преобръща Войната на племената в “Игри на волята”

Димитър не скри и личната си история - от професията си като персонална охрана на Мартин Николов - Елвиса и какви съвети е получил от него за социалната игра, до страстта си към киното и мечтата за главна роля във филм. Той признава, че обича трилъри и криминални мистерии, но твърди, че киното днес е „само пране на пари“. А на въпроса какво символизират татуировките му, отговаря просто: „Искам, когато ги погледна, да ме мотивират.“

Защо толкова го дразнят кифлите, бил ли е в затвора заради татуировките си и наистина ли може да „изкара цял живот на блатото“? Отговорите – в новия епизод на „След игрите“.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова